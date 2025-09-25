«Συνεχίζουμε με μεγάλη προσοχή» αναφέρει ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Οι σεισμοί στο Άγιο Όρος συνεχίζονται και τα «μάτια» των έμπειρων σεισμολόγων της χώρας δεν έχουν σταματήσει να παρακολουθούν το φαινόμενο. Ειδικότερα, ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του αναφέρει για τους σεισμούς στον Άθω. «Οι περισσότερες σεισμικές διεργασίες είναι αφανείς, οι μη ειδικοί δεν τις βλέπουν. Εμείς όμως βλέπουμε και αναλύουμε, δεν εφησυχάζουμε. Η σεισμική ακολουθία στον Άθω ξεκίνησε από τις 23.5.2024 και συνεχίζεται. Μέχρι τον έως τώρα μεγαλύτερο σεισμό (5.3 στις 7.6.2025) είχαμε προσεισμική ακολουθία. Η ανάλυση δείχνει ότι η ακολουθία δεν άλλαξε χαρακτηριστικά έως σήμερα».

Και καταλήγει: «Συνεπώς, παραμένουμε σε εγρήγορση και συνεχίζουμε τακτικά την ανάλυση και με μεγάλη προσοχή».