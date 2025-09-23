Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου θα γίνει live στις 19:00 στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube.

Νέο τζάκποτ, το όγδοο κατά σειρά, σημειώθηκε στην προηγούμενη 37η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και απόψε οι κάτοχοι δελτίων διεκδικούν το ποσό των 2.600.000 ευρώ.

Την περασμένη Τρίτη τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο αναδείχθηκε ο 78498, σειρά η 10η και στοιχείο το Β.

Τα κέρδη διαμορφώθηκαν ως εξής: ο αριθμός 78498 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 1η, 9η και 10η και τα στοιχεία Α-Ε εκτός Β, κέρδισαν από 15.000 ευρώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 38395 σε όλες τις σειρές. Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι 9190, 14368, 21255, 25472, 28621, 45542, 54311, 70438 και 73222.