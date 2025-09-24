Στα βαριά «όπλα» του Σιδηροδρομικού Μουσείου, πέρα από το βαγόνι του 'Οριαν Εξπρές αλλά και τις ατμομηχανές, έρχονται να προστεθούν δύο ακόμη σημαντικά εκθέματα που θα «φωνάζουν» στους επισκέπτες το Ολοκαύτωμα των χιλιάδων Εβραίων πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Τι γύρευαν ένας Ιάπωνας, ένας Καναδός και μια Γερμανίδα στο Ελευθέριο Κορδελιό; Ξένοι επισκέπτες που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αποδείχθηκαν πιο «ψαγμένοι» τουριστικά κι εκτός από τον Λευκό Πύργο, τη Νέα Παραλία και τα υπόλοιπα γνωστά αξιοθέατα επισκέφτηκαν το Σιδηροδρομικό Μουσείο, στη δυτική πλευρά της πόλης. Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες πριν την άφιξη τους «μελέτησαν» εξονυχιστικά τη Θεσσαλονίκη κι αποφάσισαν να βρεθούν στο συγκεκριμένο μουσείο ώστε να γνωρίσουν το σιδηροδρομικό παρελθόν και την ιστορία της πόλης μέσα από τις ράγες, τα βαγόνια και τα υπόλοιπα σημαντικά εκθέματα, όπως για παράδειγμα οι στολές, τα εισιτήρια, τα ρολόγια κ.α.

Κι αν το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης δεν έχει μπει ακόμη στους «χάρτες» των ξένων ξεναγών, για επισκέψεις μεγάλων γκρουπ, ωστόσο χρόνο με το χρόνο καταγράφονται ολοένα και περισσότερες μεμονωμένες επισκέψεις από χώρες μακρινές όπως η Ιαπωνία, ο Καναδάς, και η Αμερική, αλλά και ευρωπαϊκές όπως η Γερμανία, η Κύπρος και άλλες.

«Φέτος για πρώτη φορά, στο τέλος της χρονιάς, θα κάνουμε έναν απολογισμό πόσοι ξένοι τουρίστες μας επισκέφτηκαν. Κάπου μαθαίνουν για το Μουσείο και σιγά - σιγά έρχονται στο χώρο μας. Εμείς κάνουμε τις απαραίτητες ξεναγήσεις και τους ενημερώνουμε για όλη τη σιδηροδρομική ιστορία της Θεσσαλονίκης», δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Πάταρας.

Στα βαριά «όπλα» του Σιδηροδρομικού Μουσείου, πέρα από το βαγόνι του 'Οριαν Εξπρές αλλά και τις ατμομηχανές, έρχονται να προστεθούν δύο ακόμη σημαντικά εκθέματα που θα «φωνάζουν» στους επισκέπτες το Ολοκαύτωμα των χιλιάδων Εβραίων πολιτών της Θεσσαλονίκης. Δύο βαγόνια - φορτάμαξες, από αυτά που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά Εβραίων στα στρατόπεδα εξόντωσης του Γ' Ράιχ, έχουν ήδη βρει στέγη στον προαύλιο χώρο του Μουσείου. Τα συγκεκριμένα βαγόνια εντοπίστηκαν διαλυμένα και κατεστραμμένα από τους ανθρώπους του σιδηροδρόμου κι ο 94χρονος, σήμερα, Σάββας Κοέν, τέως διευθυντής του ΟΣΕ, «λυγίζοντας» μπροστά στο βάρος της ιστορικής μνήμης ανέλαβε το κόστος της επισκευής τους .

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, τα δύο βαγόνια επισκευάστηκαν υπό την επίβλεψη τέως εργοδηγών του ΟΣΕ και το ερχόμενο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, στις 7:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Σιδηροδρομικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Νέα Μοναστηρίου 7Β, μια εκδήλωση για την «αποκάλυψή» τους στο κοινό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Μουσείου, αυτά είναι τα βαγόνια που οδήγησαν τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο 'Αουσβιτς, ενώ όσα υπάρχουν σήμερα στις ράγες του παλιού σταθμού, το σημείο όπου γίνονται εκδηλώσεις μνήμης, είναι μεταγενέστερα.

Ρεκόρ επισκέψεων από τα σχολεία

Κι ενώ οι μεμονωμένοι ξένοι επισκέπτες σταδιακά μαθαίνουν την ύπαρξη του Μουσείου, ο χώρος φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα «δημοφιλής» για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των σχολικών βαθμίδων, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και γειτονικών περιοχών καθώς πολλοί από αυτούς έρχονται στην πόλη στο πλαίσιο των τριήμερων και πενθήμερων εκδρομών τους.

'Οπως εξηγεί ο κ.Πάταρας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, το μουσείο αποτελεί χώρο που επισκέπτονται τα σχολεία στο πλαίσιο των εκδρομών που επιλέγουν. «Κάθε χρόνο καταθέτουμε πρόγραμμα ξενάγησης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το τι θα δουν τα παιδιά, τι θα συζητήσουμε για το τρένο, τον ασφαλέστερο τρόπο μεταφοράς, μοιράζουμε φυλλάδια για τις ισόπεδες διαβάσεις» συμπληρώνει.

Χάρη σε αυτές τις μαζικές ξεναγήσεις το Σιδηροδρομικό Μουσείο «αυξάνει» ολοένα τον αριθμό των επισκεπτών και ενώ πέρσι το επισκέφθηκαν περίπου 5.000 άτομα, εκτιμάται πως φέτος στο κλείσιμο της χρονιάς ο αριθμός θα ανέβει στις 6.000.