Προθεσμία για απολογία στον 50χρονο. Τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς.

Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα την 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης, Παύλος Καρκάλης, «πρόκειται για μία σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Ο κατηγορούμενος είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος και τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί. Συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά του θύματος τον έκανε να θολώσει και να χάσει τον αυτοέλεγχο».

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του 50χρονου που σκότωσε την αδελφή του το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Αναλήψεως Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα σήμερα, ο αδελφοκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Το χρονικό

Σύμφωνα με το Star, η δολοφονία συνέβη στην περιοχή Χαριλάου γύρω στις 3 το μεσημέρι χθες. Ο 50χρονος κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, λέγοντας «έπνιξα την αδελφή μου, ελάτε να με συλλάβετε».

Όταν πήγαν οι Αρχές στο σημείο, βρήκαν το θύμα με σακούλες τυλιγμένες γύρω από τον λαιμό της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο 50χρονος φαίνεται ότι για χρόνια φρόντιζε την ετεροθαλή αδελφή του.

Σύμφωνα με το Star, τα πρώτα λόγια του 50χρονου στους αστυνομικούς ήταν: «Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».

Σύμφωνα με μαρτυρία φιλικού προσώπου, τίποτα δεν προμήνυε αυτή την εξέλιξη. Όπως είπε, ο 50χρονος φέρεται να ήταν «στήριγμα» για την αδελφή του καθώς τη φρόντιζε όταν εκείνη αρρώστησε και μπήκε στο νοσοκομείο.