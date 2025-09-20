Η βλάβη συνέβη σε συρμό που κατευθυνόταν προς Πειραιά.

Ανησυχία προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στους επιβάτες συρμού του ΗΣΑΠ, όταν στο σταθμό Μοναστηράκι, τα βαγόνια κατακλύστηκαν απο έντονη μυρωδιά καμένου.

Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Όπως γνωστοποίησε η ΣΤΑΣΥ, ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός.