Μια πραγματικά μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ είναι: 9, 37, 40, 41 και 46. Τζόκερ οι αριθμοί 1 και 12.
Υπενθυμίζεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων
Επίσης η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.