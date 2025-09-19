Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Ηλιοφάνεια θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν αναμένονται βροχές, ενώ από τη Δευτέρα (22/9) θα ανέβει η θερμοκρασία. Ωστόσο, προς τα τέλη του μήνα, υπάρχει μια τάση για πιο φθινοπωρινό σκηνικό καιρού, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

Το Σάββατο (20/9) θέλουν προσοχή οι άνεμοι, λόγω του μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου. Η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 7-8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Την Κυριακή (21/9) θα μειωθεί η ένταση των ανέμων και από τη Δευτέρα (22/9) θα εξασθενήσουν σταδιακά, με συνέπεια να ανέβει η θερμοκρασία.

Το Σαββατοκύριακο θα έχει δροσιά σε πολλές περιοχές, εκτός από τα δυτικά, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή, όταν το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα, που εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει ψύχρα.

«Μετά τις 24-25 Σεπτεμβρίου και κυρίως μετά τις 26-27/9 υπάρχουν ενδείξεις να μας πλησιάσουν κάποια βαρομετρικά χαμηλά, όχι όλη την Ελλάδα, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Προς τα τέλη του μήνα υπάρχει ένδειξη για αλλαγή του καιρού προς το φθινοπωρινό», αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Έως και τα μέσα της επόμενης εβδομάδα θα συνεχίσει να κάνει ζέστη, για την εποχή. Μετά τις 24 Σεπτεμβρίου, αν έρθουν οι βροχές, θα ξαναπέσει σταδιακά η θερμοκρασία, συμπληρώνει.

