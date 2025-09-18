Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο πανέμορφο πέτρινο χωριό Χελιδόνα Ευρυτανίας επιστρέφει και φέτος το καθιερωμένο Ολοήμερο Φεστιβάλ Τρύγου, του οποίου η φήμη έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια του νομού και άνθρωποι όλων των ηλικιών από άλλες περιοχές καταφτάνουν μέχρι εδώ για να ζήσουν τη μοναδική αυτή γιορτή.

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, με εκρηκτικά χορευτικά μουσικά συγκροτήματα, αναπαραστάσεις τρύγου, παιδικές δραστηριότητες, τοπικές γεύσεις και οργανωμένο κάμπινγκ. Το δημοφιλές συγκρότημα Thrax Punks (Θραξ Πανκc) που συνδυάζει αριστοτεχνικά τη Θρακιώτικη μουσική με τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια της Ροκ και Πανκ αισθητικής, δημιουργούν μια ηχητική πανδαισία γιορτής, πανηγυριού και ενός χορευτικού χαλασμού που εάν το ζήσεις μια φορά χαράζεται για πάντα.

Η πολυμελής Sourloulou band –η πλέον χαρακτηριστική μπάντα για το πάθος της για γλέντι και χαρά– παρασέρνει τον επισκέπτη σε ένα ξέφρενο ρυθμό κυκλωτικού χορού διονυσιακής μυσταγωγίας με γκάιντες, κλαρίνα, τρομπέτες, λαούτα, ούτια και νταούλια. Μια πρωτόγνωρη αστική πατινάδα που σε συνοδεύει με πλούσια φεστιβαλικά ηχοχρώματα ακόμα και στη μοναδική εμπειρία πατήματος των σταφυλιών, τη διαδραστική αναπαράσταση τρύγου.

Η μοναδική Κατερίνα Τσιρίδου & Rebetiko band, μία από τις καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες φωνές της ρεμπέτικης και παραδοσιακής μουσικής της γενιάς της, μαζί με τον Σωτήρη Παπατραγιάννη ένα από τους κυριότερους αντιπροσώπους της μετά – Ρεμπέτικης σχολής, σε ταξιδεύουν σε ένα αξέχαστο μεταμεσονύχτιο δημοτικό και ρεμπέτικο γλέντι.

Οι Τηνομερίτες μια μουσική ομάδα νέων με όργανα παραδοσιακής ζυγιάς και αστείρευτης χορευτικής διάθεσης μας μεταφέρουν στα φεστιβαλικά ελλαδικά πανηγύρια, όπου ο χορός και το γλέντι βαστούν μέχρι το ξημέρωμα.

Οι πόρτες του φεστιβάλ θα ανοίξουν από τις 11:00 το πρωί με ένα πλούσιο παιδικό διαδραστικό πρόγραμμα, ζογκλέρ, εναέρια ακροβατικά σε πανιά και στύλο, πάτημα σταφυλιών, ντόπια εδέσματα με άφθονο τοπικό κρασί και τσίπουρο.

Το Ολοήμερο Φεστιβάλ Τρύγου ξεκίνησε το 2018 από μία ομάδα παλαιών και νέων και ανθρώπων με καταγωγή από το χωριό της Χελιδόνας που θέλησαν να εμφυσήσουν ξανά ζωή σε έναν τόπο άγονης Ευρυτανικής γραμμής. Το φεστιβάλ με την πληθώρα εκδηλώσεων και τις γαστρονομικές εμπειρίες εδραιώνεται σήμερα ως ένα από τα πιο πρωτότυπα και ξακουστά δρώμενα του νομού Ευρυτανίας βάζοντας στο χάρτη μας έναν μοναδικά όμορφο ορεινό προορισμό.

Φεστιβάλ Τρύγου Χελιδόνα Ευρυτανίας

Πολιτιστικός Σύλλογος Χελιδόνας «Άγιος Γεώργιος»