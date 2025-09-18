Κλείνουν σταθμοί στο μετρό - Αθήνας και Θεσσαλονίκης - λόγω συγκεντρώσεων για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. κλείνουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σταθμοί του Μετρό, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, λόγω συγκεντρώσεων για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Στην Αθήνα, οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Κλειστοί θα παραμείνουν και ορισμένοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, από τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».