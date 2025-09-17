Η αγορά αναμένεται να εγκριθεί από κοινοβουλευτική επιτροπή τις επόμενες ημέρες.

Το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε την Τετάρτη την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας «καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με την Τουρκία», δήλωσαν στο Reuters δύο κυβερνητικές πηγές.

Όπως αναφέρει το Reuters σε ρεπορτάζ του, η Ελλάδα έχει μια μακροχρόνια διαμάχη με την Τουρκία, για τα θαλάσσια ύδατα και η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ήρθε μετά την ανακοίνωση της Άγκυρας ότι θα διεξάγει έρευνες στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες.

Η Αθήνα συμφώνησε το 2021 να προμηθευτεί νέες φρεγάτες Belharra έναντι περίπου 3 δισ. ευρώ, με δυνατότητα αγοράς μιας ακόμη, καθώς στοχεύει στην αντικατάσταση παλαιών πλοίων που επιχειρούν για περισσότερα από 30 χρόνια στο ναυτικό της.

«Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια μιας τέταρτης φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το κόστος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την αγορά.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε νωρίτερα σήμερα, μετά από παρουσίαση στο ΚΥΣΕΑ, ότι η νέα φρεγάτα θα μεταφέρει βαλλιστικούς πυραύλους.

Η αγορά αναμένεται να εγκριθεί από κοινοβουλευτική επιτροπή τις επόμενες ημέρες.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια στο πλαίσιο ενός πολυετούς αμυντικού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει νέα μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, νέα υποβρύχια, νέα αεροπορικά, θαλάσσια και υποβρύχια drones και έναν αντιαεροπορικό θόλο, που ονομάζεται «Αχίλλειος Ασπίδα».

«Βούτυρο ή κανόνια;» – Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τον Μητσοτάκη για την 4η Belharra

Σφοδρή κριτική στην απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, κόστους άνω του 1 δισ. ευρώ, άσκησε η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για «πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς» και πολιτική που «υποθηκεύει το μέλλον της χώρας». Το κόμμα σημειώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «επιδιώκει να επιβάλει το δίλημμα “βούτυρο ή κανόνια”», τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει, το πραγματικό δίλημμα είναι «κοινωνική συνοχή ή διάλυση, ειρήνη ή πολεμικοί τυχοδιωκτισμοί».

«Η χώρα χρειάζεται εξωτερική πολιτική»

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μπορεί να ταυτίζεται με «αδιέξοδες εξοπλιστικές κούρσες με τεράστιο οικονομικό κόστος» ούτε με «προσωπική εξοπλιστική διπλωματία» του πρωθυπουργού. Παράλληλα, υπενθυμίζει πως οι εξοπλισμοί έχουν συνδεθεί ιστορικά με σκάνδαλα και με τη χρεοκοπία της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση, ενώ «φορτώνει νέα χρέη δεκάδων δισ. στους φορολογούμενους», αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας, επιλέγοντας να λειτουργεί ως «καλό παιδί των ΗΠΑ». Καταλήγοντας, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πραγματική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, πριν και πέρα από τους εξοπλισμούς.