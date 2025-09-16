Όγδοο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα κερδών της αποψινής 37ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου, όπου οι τυχεροί διεκδικούσαν το ποσό των 2.200.000 ευρώ.

Τώρα, μετά και την 37η κλήρωση, όπου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 78498, σειρά η 10η και στοιχείο το Β τα χρήματα για την επόμενη Τρίτη αυξήθηκαν στα 2.600.000 ευρώ καθώς σημειώθηκε νέο τζάκποτ, το 8ο κατά σειρά.

Τα αποψινά κέρδη διαμορφώνονται ως εξής: ο αριθμός 78498 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 1η, 9η και 10η και τα στοιχεία Α-Ε εκτός Β, κερδίζουν από 15.000 ευρώ 5.000 κερδίσει ο αριθμός 38395 σε όλες τις σειρές.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι 9190, 14368, 21255, 25472, 28621, 45542, 54311, 70438 και 73222.