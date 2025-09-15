Το πρωί είχε εντοπιστεί η σορός άλλου νεαρού άνδρα στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Μία δεύτερη σορός ενός άνδρα, εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

Η σορός σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό Κόλπο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους και ανήκει σε άνδρα αγνώστων στοιχείων. Ο άνδρας υπολογίζεται ότι είναι περίπου 20-25 ετών με ύψος 1,70 μ. Η σορός σύμφωνα με το Λιμενικό ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Το πρωί ωστόσο, είχε ανασυρθεί μία ακόμα σορός ενός άνδρα από τη νέα παραλία, μεταξύ Λευκού Πύργου και αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας περίπου 25-30 ετών, ύψους περίπου 1,80 μέτρων, αδύνατο, με μαύρα μαλλιά. Όταν εντοπίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μπεζ, κοντό παντελόνι και παπούτσια.

Οι έρευνες των λιμενικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των δύο σορών, όσο και για τις συνθήκες θανάτου.