Δρόμοι θα κλείσουν στο κέντρο της πρωτεύουσας στις 20-21 Σεπτεμβρίου, λόγω εκδηλώσεων με την επωνυμία «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20:00 του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία του δήμου Αθηναίων:
- Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευριπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Καρ. Σερβίας, καθ’ όλο το μήκος της.
- Περικλέους, καθ’ όλο το μήκος της.
- Αθηναΐδος, καθ’ όλο το μήκος της.
- Αγ. Ειρήνης, καθ’ όλο το μήκος της.
- Πλ. Αγ. Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρρή και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Ασωμάτων και Αθηνάς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.