«Συγχαρητήρια στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας!» αναφέρει ο Σωκράτης Φάμελλος μεταξύ άλλων.

Πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση χαρακτηρίζει ο Σωκράτης Φάμελλος τον Εμμανουήλ Καραλή, μετά τη νέα του αθλητική επιτυχία με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

«Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου μας γεμίζει ακόμα μια φορά με χαρά και υπερηφάνεια» έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Συγχαρητήρια στον Μανόλο για το χαμόγελο που χάρισε σε όλους μας! Αλλά και γιατί έδειξε ότι το ήθος του κάνει ακόμα πιο μεγάλες τις επιτυχίες και τα ρεκόρ. Απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι αποτελεί πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά. Του ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά «ακόμα πιο ψηλά»!

Το αξίζει!».

Με άλμα στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίσω από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.