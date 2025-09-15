Ο υφυπουργός Πολιτισμού βρέθηκε αντιμέτωπος με την κοινότητα των κινηματογραφιστών, τους ειρωνεύτηκε και δέχτηκε το γιουχάισμά τους.

Σε κλίμα έντασης διεξήχθη η απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, όπου κινηματογραφιστές και δημιουργοί ανέβηκαν στο βήμα όχι μόνο για να μιλήσουν για την τέχνη τους, αλλά και για να στηρίξουν τον παλαιστινιακό λαό.

Η αρχή έγινε σχεδόν με την έναρξη της τελετής όταν η πρωτοβουλία των παριστάμενων κινηματογραφιστών με επικεφαλής τον ηθοποιό Αντώνη Τσοτσιόπουλο, διάβασε κείμενο συμπαράστασης προς την Παλαιστίνη:

«Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από την τέχνη, σε έναν λαό που αναζητά ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία», τόνισε ο Α. Τσοτσιόπουλος, αναφερόμενος στη νηοπομπή που αναχωρεί από τη Σύρο, όχι με πυρομαχικά αλλά με «ελπίδα και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα».

Αύτη, όπως διαβάζουμε στο parallaxi, δεν ήταν η μόνη αναφορά στη Γάζα ή στο μποϊκοτάζ στο Ισραήλ, καθώς αρκετοί από τους βραβευμένους καλλιτέχνες αναφέρθηκαν στην Παλαιστίνη, αλλά και στην απροθυμία τους να συνεργαστούν με ισραηλινούς φορείς, θεσμούς και εταιρείες παραγωγής.



Ωστόσο, το κλίμα φορτίστηκε ακόμη περισσότερο όταν η συζήτηση πέρασε στα ζητήματα του ελληνικού κινηματογράφου. Η «Κίνηση Ορατότης Μηδέν», που συστάθηκε πριν από έναν χρόνο από καλλιτέχνες του χώρου, εξέφρασε πως βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας θέλησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός: «Ποτέ άλλοτε δεν δόθηκαν περισσότερα χρήματα για τα οπτικοακουστικά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι την περίοδο 2019–2025 χρηματοδοτήθηκαν 1.015 έργα με ποσό 228,88 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιώτες συνεισέφεραν με 555 εκατ. ευρώ.

Η τοποθέτησή του, ωστόσο, αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Δημιουργοί όπως ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης μίλησαν με οξύ ύφος, ενώ στο πλευρό τους στάθηκαν ηθοποιοί και σκηνοθέτες όπως ο Άγγελος Φραντζής, η Μαρία Καλλιμάνη και ο Κωστής Θεοδοσόπουλος.

«Ζητάμε απαντήσεις» ήταν το κοινό σύνθημα αρκετών βραβευμένων, ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν πιο αιχμηρές φράσεις κάνοντας λόγο για μια στιγμή που η κινηματογραφική κοινότητα βρίσκεται ενόψει κρίσιμων εξελίξεων.

Η κορύφωση της έντασης ήρθε προς το τέλος της απονομής όταν ο κ. Φωτήλας ανέβηκε ξανά στη σκηνή για να απονείμει τον Χρυσό Διόνυσο.

Επιχειρώντας να απαντήσει στους επικριτές του, ο υφυπουργός Πολιτισμού σημείωσε με ύφος: «Στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλοί στην τέχνη. Ας μην κάνουμε τέχνη το κλάμα».

Η φράση αυτή προκάλεσε την σφοδρότατη αντίδραση των παριστάμενων καλλιτεχνών, με γιουχαΐσματα να καλύπτουν την αίθουσα, αποκαλύπτοντας την διάσταση μεταξύ καλλιτεχνών και υπουργείου.

Ο Νεριτάν Ζιντζιρία, μεγάλος νικητής της βραδιάς, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του και απευθύνθηκε στον υπουργό:

«Αυτή είναι η στρατηγική σας. Δεν ακούτε».

