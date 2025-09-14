Το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ κλήρωσε το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 16, 21, 32, 40 και 42. Τζόκερ ο αριθμός 17.
Στη σημερινή κλήρωση του τζόκερ είχαμε τζακ ποτ.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Σημειώνεται ότι η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.
Επίσης, η φορολογία των κερδών γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα φόρου:
-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο
-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)