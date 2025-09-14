«Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δεν τρομοκρατούνται» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο στόχαστρο βανδάλων βρέθηκε το περίπτερο για την προβολή του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή που έχει στηθεί στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ΚΝΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανακοίνωση:

«Καταγγέλλουμε τη θρασύδειλη απόπειρα εμπρησμού του περιπτέρου για την προβολή του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή από ομάδα φασιστοειδών στην περιοχή της Άνω Τούμπας , οι οποίοι έδρασαν εν κρυπτώ, μέσα στη νύχτα, όπως άλλωστε το συνηθίζουν. Γνωρίζουμε ότι η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην περιοχή μας είναι καρφί στο μάτι τους και ειδικά όταν οι κομμουνιστές αυτή την περίοδο πρωτοστατούν στους αγώνες του λαού μας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, ενάντια στην γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει τη ζωή και το μέλλον της νέας γενιάς . Τους ενοχλεί που η ΚΝΕ πρωτοστατεί στους νεανικούς αγώνες, στους μαθητές και στους φοιτητές. Δεν αντέχουν, ότι σε λίγες μέρες δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας θα πλημυρίσουν τους χώρους του 51ου φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή, ότι από τις πρώτες μέρες της νέας σχολικής χρονιάς, το κάλεσμα της ΚΝΕ έχει πλατιά απήχηση, ειδικά στα σχολεία της Τούμπας.

Τέτοιες ενέργειες, που μόνο στόχο έχουν να τρομοκρατήσουν και να φοβίσουν το λαό και τη νεολαία, έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά, ότι θα πέσουν στο κενό. Επιτίθενται στο ΚΚΕ και στην ΚΝΕ για να βγάλουν λάδι τον πραγματικό αντίπαλο, το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης, που χαϊδεύει τα αυτιά των φασιστοειδών, φτάνοντας μέχρι και στην προκλητική αποφυλάκιση του Ναζί Μιχαλολιάκου. Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δεν τρομοκρατούνται. Αντίθετα, τις επόμενες μέρες, με ακόμη μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε η δυσαρέσκεια που δημιουργείται σε εκατοντάδες χιλιάδες από την αντιλαϊκή πολιτική, να συναντήσει την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, να μετατραπεί σε οργάνωση και αγώνα, να δυναμώσει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παντού . Έτσι θα κλειστούν οριστικά στις τρύπες τους και κάθε λογής φασιστοειδή».