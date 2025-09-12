Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 18χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό του 13χρονου

Ο 13χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα μείνει μέχρι νεοτέρας ο 18χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 13χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελέα σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Η ανακρίτρια είχε προτείνει την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, ενώ η εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισης. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα συγκληθεί τις επόμενες μέρες για να εκδώσει το σχετικό βούλευμα σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της προηγούμενης Τετάρτης, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Το 13χρονο θύμα, που βρισκόταν με δύο φίλους του, δέχθηκε επίθεση από ομάδα 11 ατόμων με ξύλα και άλλα αντικείμενα, τραυματίζοντάς τον.

Ο κατηγορούμενος προσήχθη αφού τον αναγνώρισαν οι φίλοιτου θύματος και απολογήθηκε παρουσία των γονιών του. Νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδοψυχολόγο και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα αρκετά μακριά από το σημείο του συμβάντος.