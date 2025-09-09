Λαϊκό Λαχείο - 36η κλήρωση: Δείτε τον τυχερό λαχνό για τα 2.1 εκατ. ευρώ

Αυτός είναι ο τυχερός λαχνός του Λαϊκού Λαχείου. Δείτε αναλυτικά.

Μόλις ολοκληρώθηκε η 36η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και ο λαχνός που κερδίζει τα 2,1 εκατ. ευρώ είναι: 29877 της 5ης σειράς με στοιχείο Δ.

Ο συγκεκριμένος αριθμός δεν έχει πωληθεί και έτσι έχουμε νέο τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση θα κληρωθούν 2,2 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός 69774 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.