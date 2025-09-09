Συνελήφθησαν στα Εξάρχεια παιδιά πρώην υπουργού

Σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Δύο νεαροί, παιδιά γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στα Εξάρχεια.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν άνδρες της ΟΠΚΕ παρατήρησαν την ύποπτη κίνηση των δύο νεαρών και αποφάσισαν να τους ελέγξουν.

Κατά τον σωματικό έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα στα ρούχα τους δύο πτυσσόμενα κλομπ, τα οποία είχαν τοποθετήσει και οι δύο στο μπροστινό μέρος του παντελονιού τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας από τους δύο είχε επίσης στην τσέπη του ένα ζευγάρι κοκάλινα γάντια.

Οι νεαροί οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας.