Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σε τρία τμήματα χωρίζεται η εβδομάδα - Πότε περνάει κύμα κακοκαιρίας

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές η εβδομάδα που διανύουμε. Πότε θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

Αυτή η εβδομάδα θα χαρκτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες καθώς σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν περιμένουμε αξιόλογες διακυμάνσειες σε ότι αφορά τη θερμοκρασία. Θα έχουμε πάλι κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τετάρτη.

Πέμπτη και Παρασκευή θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ο υδράργυρος για να φθάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι βροχές θα είναι λίγες με μία τάση να δούμε περισσότερα φαινόμενα καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο.

Τα μελτέμια θα διατηρηθούν για τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός σήμερα

Η ημέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια, το απόγευμα όμως αναμένονται μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

Μέσα στο Αιγαίο θα εστιάζονται οι μεγαλύτερες εντάσεις των βοριάδων κοντά στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Συνεχίζεται η ξηρασία και η ανομβρία. Θα επικρατήσει βοριαδάκι με τοπικά ισχυρή ένταση. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μία πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη. Η θερμοκρασία έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Θα πάμε έτσι μέχρι και την Παρασκευή, όπου την ίδια μέρα αλλά και το Σάββατο, θα αυξηθεί η αστάθεια προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται οτι θα περάσει ένα κύμα κακοκαιρίας πάλι από τα βόρεια Βαλκάνια και θα πυροδωτήσει την αστάθεια για την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική κυρίως χώρα.

Επομένως μέχρι και την Τετάρτη, περιμένουμε μελτέμι και θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη και Παρακσευή υποχωρεί το μελτέμι για να αυξηθεί λίγο η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στο Σαββατοκύριακο πέφτει και πάλι η θερμοκρασία για να μας έρθει και η αστάθεια για την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία.

Η νέα εβδομάδα χωρίζεται σε τρία τμήματα. Μέχρι και την Τετάρτη καλοκαιρινός, λίγο περισσότερο καλοκαιρινός προς την Παρασκευή και περισσότερο φθινοπωρινός προς την Κυριακή.