Ελλάδα

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Ο άνδρας φέρεται να χτυπούσε το 4χρονο παιδί του στο λιμάνι του νησιού.

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στο λιμάνι της Τήνου, όταν 42χρονος άνδρας ξυλοκόπησε τον 4χρονο γιο του, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων.

Ο 42χρονος άνδρας χτύπησε το μικρό παιδί του μέσα στο λιμάνι της Τήνου και κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 6 του νόμου 3500/2006 «περί ενδοοικογενειακής βίας».

Τον δράστη συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025), στελέχη της Λιμενικής Αρχής του νησιού των Κυκλάδων.

«Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού (υπήκοο Αλβανίας) για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 «Περί ενδοοικογενειακής βίας». Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.

