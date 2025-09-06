Μαφία της Κρήτης: Πόσοι έχουν προφυλακιστεί - Όλο το χρονικό

Πρόκειται για «τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο», ισχυρίζονται οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Σε 14 προφυλακίσεις κατέληξε η πολύωρη διαδικασία απολογιών των 33 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.

Αναφορικά με τα δύο αδέλφια, που σύμφωνα με τις αρχές φέρονται ως οι επικεφαλής της οργάνωσης, στην πρώτη δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών κρίθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αμέσως μετά εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης, με αποτέλεσμα να πάρουν προθεσμία και να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης δήλωσαν ότι πρόκειται για «τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο που τελειώνει σήμερα», εκτιμώντας πως «μέχρι το τέλος της διαδικασίας, με την πρώτη δικογραφία, θα αποδειχτεί άνθρακας ο θησαυρός».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, στις 30 Δεκεμβρίου 2023 καταγράφηκε η πώληση 175 στρεμμάτων εκκλησιαστικής γης σε Ισραηλινό επιχειρηματία, γεγονός που σύμφωνα με τη δικογραφία σφράγισε τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων που ανήκαν στην Εκκλησία. Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον έξι άτομα, ανάμεσά τους δύο αδέλφια επιχειρηματίες στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι φέρονται ως οι αρχηγοί της οργάνωσης.

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες καταγράφουν τον έναν εκ των δύο να εκφράζει ανησυχία για πιθανή αποκάλυψη της δράσης τους, ενώ παραδέχεται ότι είχε εξασφαλίσει έγγραφα μέσω λογιστή της Μονής Αγίας Τριάδας, με τα οποία αποδεικνυόταν- όπως ισχυριζόταν- ότι οι εκτάσεις δεν περιλαμβάνονταν στη μοναστηριακή περιουσία. Σε άλλους διαλόγους τα αδέλφια εμφανίζονται βέβαια ότι «δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να ακυρωθούν τα συμβόλαια», δηλώνοντας πως σε περίπτωση αμφισβήτησης ο αγοραστής θα στραφεί δικαστικά κατά της Εκκλησίας.

Η δεύτερη δικογραφία, που αφορά την πώληση των 175 στρεμμάτων, αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης είχε ήδη προσφύγει δικαστικά από τον Νοέμβριο του 2023 για την υπόθεση.