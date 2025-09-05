Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο ληστές που μπούκαραν σε σπίτι και επιτέθηκαν με σύριγγες σε αστυνομικούς

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στη Θεσσαλονίκη, προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο άνδρες, 39 και 42 ετών, που κατηγορούνται ότι εισέβαλαν στο διαμέρισμα μιας 26χρονης για να τη ληστέψουν και προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες κατά τη σύλληψή τους.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη στο κέντρο της πόλης. Η 26χρονη είχε αφήσει μισάνοιχτη την πόρτα, καθώς περίμενε φίλους, και οι δράστες εισήλθαν αιφνιδιάζοντάς την, φίμωσαν τη γυναίκα και άρπαξαν το κινητό της, αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ειδοποιημένοι από γείτονα. Οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν, επιτιθέμενοι με σύριγγες στους αστυνομικούς χωρίς να τους τραυματίσουν σοβαρά. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Εις βάρος τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια, και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.