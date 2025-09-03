Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε διανομέα των ΕΛΤΑ

Για την επίθεση του σκύλου συνελήφθη η 21χρονη κηδεμόνας του.

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένας διανομέας των ΕΛΤΑ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την ώρα που πήγαινε να παραδώσει δέμα σε ένα σπίτι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο σκύλος δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με αποτέλεσμα ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα και για την υπόθεση συνελήφθη συνελήφθη η 21χρονη κηδεμόνας του σκύλου.

Αργότερα με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονο.