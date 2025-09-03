Τζόκερ: Πού έπεσε το δελτίο που κέρδισε 2 εκατ. ευρώ με μόλις 3 ευρώ

Το τυχερό δελτίο Τζόκερ που κερδίζει τα 2 εκατ. ευρώ παίχτηκε στην Αττική. Ήταν μια απλή συμμετοχή που κόστισε μόλις 3 ευρώ.

Έγινε η κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη 2/9 και ένα τυχερό δελτίο του τζόκερ κέρδισε 2.002.230,93 ευρώ, ενώ ακόμη 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 7, 13, 21 και 29.

Τζόκερ ο αριθμός: 15

Το τυχερό δελτίο που κερδίζει τα 2 εκατ. ευρώ παίχτηκε στις Αχαρνές Αττικής. Ήταν μια απλή συμμετοχή που κόστισε μόλις 3 ευρώ. Ταυτόχρονα τα δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ παίχτηκαν στην Κρήτη, στην Κόρινθο, στο Χαΐδάρι και δύο ήταν συμμετοχές από το διαδίκτυο.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.