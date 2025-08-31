Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Για το νέο κυκλοφοριακό πλαίσιο στην περιοχή με επίκεντρο τη Βασ. Ολγας προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Περιγράφονται σε μελέτη που έχει γίνει για τη Βασ. Όλγας όπου αναφέρονται όλα τα δεδομένα και τα οποία παρουσιάζει σήμερα το Dnews.

Ο δρόμος που έκλεισε για τον «Μεγάλο Περίπατο» προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο αλλά και τεράστια ταλαιπωρία στους επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με κατεύθυνση από και προς Μετς και Παγκράτι παραδίδεται ξανά στην κυκλοφορία στα τέλη Οκτωβρίου, αν τελικά το επιτρέψει η κυβέρνηση που δεν θέλει να ανοίξει ο δρόμος και ήδη τρία υπουργεία είναι κατά της απόφασης του Δήμου Αθηναίων.

Για το νέο κυκλοφοριακό πλαίσιο στην περιοχή με επίκεντρο τη Βασιλίσσης Ολγας προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Περιγράφονται σε μελέτη που έχει γίνει για τη Βασ. Όλγας όπου αναφέρονται όλα τα δεδομένα και τα οποία παρουσιάζει σήμερα το Dnews. Σύμφωνα με τις προτάσεις της μελέτης:

Διαμέσου της Βασ. Ολγας θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις: α) Από την κάθοδο της Βασ. Κωνσταντίνου προς άνοδο της Βασ. Αμαλίας, παράλληλα με τις γραμμές των τρόλεϊ. «Οι αναμενόμενες ροές συμβατικών οχημάτων δεν αναμένεται να παρεμποδίσουν την αστική συγκοινωνία» αναφέρεται στη μελέτη. β) Από την άνοδο της Βασ. Αμαλίας προς την κάθοδο της Αρδηττού, στην κοινή επιφάνεια του οδοστρώματος με το τραμ.

Στη διασταύρωση Αρδηττού - Αθ. Διάκου - Καλλιρρόης - Λ. Βουλιαγμένης: α) Θα επιτρέπεται η αριστερή στροφή από την Αθ. Διάκου προς την Αρδηττού. Σήμερα αυτή η στροφή επιτρέπεται μόνο για τα τρόλεϊ, «παρότι πραγματοποιείται παράνομα από πλήθος χρηστών». β) Θα επιτρέπεται η δεξιά στροφή από την Αρδηττού – κάτι που σήμερα απαγορεύεται «αλλά επίσης πραγματοποιείται παράνομα», σύμφωνα πάντα με τη μελέτη.

Στη διασταύρωση Βασ. Αμαλίας και Βασ. Ολγας θα επιτρέπεται η αναστροφή από την άνοδο της Αμαλίας προς την κάθοδο του ίδιου δρόμου και την Πλάκα (μέσω της οδού Λυσικράτους).

Επιπλέον η μελέτη υπολογίζει ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 156 τόνους, «που είναι ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα».

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαιτούν ορισμένες εργασίες, όπως προσθήκη ή αφαίρεση πινακίδων, νέους σηματοδότες και τροποποιήσεις στα κράσπεδα. Υπολογίζεται ότι οι εργασίες αυτές δεν θα απαιτήσουν περισσότερο από έναν μήνα, επομένως είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθούν πριν από την παράδοση της Βασ. Ολγας στην κυκλοφορία.

Ειδικότετα η μελέτη αναφέρει: «Ύστερα από την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής της ανάπλασης του οδικού άξονα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας που είναι σε εξέλιξη, έχει καταρτιστεί σχέδιο συγκεκριμένων παρεμβάσεων ώστε να επιτευχθεί τόσο η λειτουργία της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας ως οδός ήπιας κυκλοφορίας, όσο και η ανακούφιση και βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Η δέσμη των προτεινόμενων παρεμβάσεων που περιλαμβάνει το σχέδιο τόσο στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, όσο και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο είναι:

1. Άξονας Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας

Επιτρεπόμενη κίνηση γενικής κυκλοφορίας διαμέσου της ΒασιλίσσηςΌλγας από την κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου προς την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται παράλληλα με τη διέλευση των γραμμών τρόλεϊ, καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω και θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια στα αποτελέσματα του μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας, οι αναμενόμενες ροές συμβατικών οχημάτων, δεν αναμένεται να παρεμποδίσουν την αστική συγκοινωνία.

Επιτρεπόμενη κίνηση γενικής κυκλοφορίας διαμέσου της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας από την άνοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας προς την κάθοδο της οδού Αρδηττού, στην κοινή επιφάνεια οδοστρώματος με το τραμ, το οποίο διέρχεται από το Σύνταγμα προς νότια.

Επίσης οι αναμενόμενοι φόρτοι δεν αναμένεται να επηρεάσουν κατ’ ελάχιστο την ομαλή λειτουργία του τραμ. Στην πραγματικότητα οι αναμενόμενοι φόρτοι δεν αναμένεται να είναι υψηλότεροι σε σχέση με τους υφιστάμενους, που αφορούν στην πρόσβαση των μελών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών.

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 43 του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100Α), δηλαδή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη σήμανση για τη λειτουργία τη οδού με το χαρακτήρα της περιοχής ήπιας κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αρχή κάθε κατεύθυνσης η πινακίδα ‘Π-92’ (Αρχή Περιοχής Ήπιας Κυκλοφορίας) και στο τέλος η αντίστοιχη ‘Π-92α' (Τέλος Περιοχής Ήπιας Κυκλοφορίας). Επίσης θα πρέπει να καθορίζεται το όριο ταχύτητας, που στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20 χλμ/ώρα, οπότε θα πρέπει να προβλεφθεί τόσο στην αρχή, όσο και στο μέσο της κάθε κατεύθυνσης η τοποθέτηση πινακίδας ‘Ρ-32’ με ένδειξη 20. Εικόνα 42 Πινακίδες για την εφαρμογή περιοχής ήπιας κυκλοφορίας Π-92/Π-92α/Ρ-32(20)

2. Διασταύρωση Αρδηττού/Αθανασίου Διάκου/Καλλιρρόης/Λ. Βουλιαγμένης

iii. Επιτρεπόμενη αριστερή στροφή για τη γενική κυκλοφορία από την Αθανασίου Διάκου προς Αρδηττού, που σήμερα επιτρέπεται μόνο στα τρόλεϊ της Αστικής Συγκοινωνίας με ειδική σήμανση, παρότι πραγματοποιείται παράνομα από πλήθος χρηστών. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης αλλαγής απαιτείται μόνο η αφαίρεση της υφιστάμενης πινακίδας ‘Ρ-27’ (Απαγόρευση αριστερής στροφής) μαζί με τη πρόσθετη πινακίδα ‘Πρ-17’ (Εξαιρούνται Τρόλεϊ). Όπως προκύπτει από την ανάλυση με τη χρήση του κυκλοφοριακού μοντέλου μικροσκοπικής προσομοίωσης που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια η εσοχή αναμονής για την αριστερή στροφή επαρκεί για την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης κυκλοφορίας χωρίς να ενοχλείται η ομαλή κυκλοφορίας των τρόλεϊ, ενώ σε πρώτη φάση δεν προτείνεται η αναπροσαρμογή του χρόνου πρασίνου.

iv. Επιτρεπόμενη δεξιά στροφή από την Αρδηττού προς την Αθανασίου Διάκου, που αυτή τη στιγμή απαγορεύεται με εφαρμογή κατάλληλης

σήμανσης, αλλά επίσης πραγματοποιείται παράνομα. Πέρα από την αφαίρεση της πινακίδας ‘Ρ-28’ (Απαγόρευση δεξιάς στροφής), απαιτείται η ανάρτηση στον υφιστάμενο στύλο φωτεινής σηματοδότησης, σηματοδότη δύο θέσεων με ένδειξη αναλαμπόντων πορτοκαλί βελών προς τα δεξιά.

Από την μέτρηση των παράνομων κινήσεων στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά κυρίως από την εκτίμηση της ζήτησης με χρήση του μοντέλου μικροσκοπικής προσομοίωσης, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στη συνέχεια, προκύπτει πως η λειτουργία του σηματοδότη 2 θέσεων με αναλάμποντα πορτοκαλί βέλη μπορεί να είναι στην ίδια φάση και με τον ίδιο χρόνο πρασίνου της ευθείας κίνησης από την Αρδηττού προς την Καλλιρρόης, χωρίς να υπάρξει υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης τόσο στη συγκεκριμένη πρόσβαση του κόμβου, όσο και συνολικότερα στον κόμβο.

Επίσης για την ομαλή και ασφαλή πραγματοποίηση της δεξιάς στροφής έγινε τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (κράσπεδα, στύλοι κλπ.) και στη συνέχεια ανάλυση με τη βοήθεια του λογισμικού AutoTurn για διαφόρους τύπους τυπικών οχημάτων (ΙΧ, Van, Λεωφορείο 12μ). Όπως φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα προβλέπονται οι παρεμβάσεις:

- επιπεδοποίηση του υφιστάμενου κρασπέδου στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Αρδηττού, που διαχωρίζει το χώρο κίνησης των οχημάτων με το διάδρομο κίνησης του Τραμ

- «στρογγύλευση» του άκρου της νησίδας, όπου είναι εγκατεστημένος ο φωτεινός σηματοδότης και σχηματίζεται ορθή γωνία, με κατάλληλη ακτίνα (ενδεικτικά στροφής 6 μέτρων και στρογγύλευσης 1,5-2μ.). Εικόνα 43 Παρεμβάσεις για τη δεξιά στροφή και έλεγχος με τυπικό όχημα 12μ.