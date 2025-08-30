Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στην 45χρονη με την Πόρσε

Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της 45χρονης που οδηγούσε την Πόρσε, η οποία ενεπλάκη στο χθεσινό σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με απολογισμό δύο τραυματίες, άσκησε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης στον οποίο οδηγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το voria.gr, ο εισαγγελικός λειτουργός άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, καθώς η ίδια παραδέχτηκε ότι έλαβε ηρεμιστικό χάπι Ζάναξ στο νοσοκομείο όπου μετέβη, για να ηρεμήσει.

Αρκετή ώρα η 45χρονη περίμενε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, στον οποίο οδηγήθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η 45χρονη οδηγήθηκε στη συνέχεια στην ανακρίτρια από την οποία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.