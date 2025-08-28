Φωτιά τώρα στον Μελιγαλά Μεσσηνίας, ήχησε «112»

Για την φωτιά στην Μεσσηνία έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ήχησε μήνυμα «112».

Φωτιά τώρα μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο την άμεση ανάσχεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ήχησε μήνυμα «112» για εκκένωση

Λόγω του πύρινου μετώπου στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους για εκκένωση προς το κέντρο της πόλης. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε ότι «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας

Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά».

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0wz1c479PBEMBzEqfykUP3eKQfnkQVoRLen2rtcBEXjmnEVGbzZQcmVj4f6UBBsekl}

LIVE ΕΔΩ όλες οι εξελίξεις.