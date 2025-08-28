Games
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδοτήσεις από «χρυσάφι» ακόμη και σε ΚΤΕΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδοτήσεις από «χρυσάφι» ακόμη και σε ΚΤΕΟ Φωτογραφία: PEXELS/Mark Stebnicki
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία έλαβε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 140.000 ευρώ το 2023 και 54.000 ευρώ το 2024.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να διπλασιάζονταν μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Τα ύποπτα στοιχεία βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες εξετάζουν το εύρος της υπόθεσης και τους εμπλεκόμενους. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε αποτελεί το γεγονός ότι στους δημοσιευμένους πίνακες του Οργανισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική εμφανίζεται ακόμη και ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Open, η συγκεκριμένη επιχείρηση φέρεται να έλαβε επιδοτήσεις που συνολικά αγγίζουν τις 200.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΤΕΟ εντάχθηκε στους δικαιούχους με 140.000 ευρώ το 2023 και επιπλέον 54.000 ευρώ το 2024, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια και τη διαδικασία έγκρισης αυτών των πληρωμών.

Μιλώντας στο Open και την εκπομπή «10 παντού», ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, τόνισε: «Ξαφνικά έβλεπαν αγρότες να γίνονται πλούσιοι, σα να κέρδιζαν το λαχείο. Το πρόβλημα είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν ακούει τους αγρότες».

