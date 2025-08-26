Games
Φωτιά στην Παιανία: Καλύτερη η εικόνα, 167 πυροσβέστες στη μάχη της κατάσβεσης (εικόνες- βίντεο)

Φωτιά στην Παιανία: Καλύτερη η εικόνα, 167 πυροσβέστες στη μάχη της κατάσβεσης (εικόνες- βίντεο)
Βελτιωμένη η εικόνα από τη φωτιά στην Παιανία - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην Παιανία, στην οδό Αγίας Μαρίνας, παρουσιάζει πλέον πολύ καλύτερη εικόνα. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 167 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής. Το μέτωπο της ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα πλησίον σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα, κοντά στον Προαστιακό και σε κατοικημένη και βιομηχανική περιοχή της Παιανίας.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για το πύρινο μέτωπο

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1960343698861908174}

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς οι ενισχυμένοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή αύξαναν τον κίνδυνο εξάπλωσης. Χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την συντονισμένη δράση εθελοντών και δασοκομάντων που έσπευσαν στο πύρινο μέτωπο, πλέον η εικόνα είναι καλύτερη και αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική το μέτωπο της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και βρίσκεται υπό οριοθέτηση.

{https://www.facebook.com/perseaspentelikou/posts/pfbid0UwCvKqpTncK6crvVncwkEiD8Dvgj6NHbRv6mQtRRTf5H93WVXwWutiKzfgsvd4SBl}

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συντονισμένα και συνεχίζεται η μάχη για την πλήρη κατάσβεση, υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί, ωστόσο οι επίγειες ρίψεις συνεχίζονται υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

{https://www.facebook.com/watch/?v=4116862595268434}

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Παιανίας, Γιάννης Σαμωνάς, τόνισε στην ΕΡΤ: «Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, αν και η κατάσταση δείχνει κάπως καλύτερη στο μέτωπο. Εγώ από το σημείο που βρίσκομαι στην Παλαιοπαναγιά δεν βλέπω φλόγες μπροστά μου. Είμαστε σε εγρήγορση ».

6639563 94c53

6639564 6651f

6639551 acc7d

6639544 cb089

6639550 331f0

Ήχησε «112» για την φωτιά της Παιανίας

Λίγο μετά τις 16:30 ήχησε το «112»από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Στο μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους της Παιανίας που βρίσκονται στην περιοχή Παλαιοπαναγιά, ήταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0SXxqFSXp7oMmAFN3jedkHoSwS7RZpcExo6RyMQtZqBcsfrQwVqDqiNScpo82f4y1l}

112 Paiania 7a6d2

Εξαιτίας της φωτιάς, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως και στη συμβολή της λεωφόρου με τον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Δήμαρχος Παιανίας για τη φωτιά: «Παραμένουμε σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων»

Μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στην Παλαιοπαναγιά Παιανίας, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων, τονίζοντας ότι απετράπησαν τα χειρότερα.

«Η άμεση κινητοποίηση των Ομάδων Πολιτικής Προστασίας και των Πυροσβεστικών Δυνάμεων από ξηρά και αέρα μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι ο συναγερμός έλαβε τέλος. Αμέσως δόθηκε εντολή να είμαστε σε ετοιμότητα για τη μεταφορά κατοίκων αλλά και κατοικίδιων αν απαιτείτο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εθελοντές και όλους όσοι συνέδραμαν: «Η φωτιά έγινε άμεσα αντιληπτή από την Πολιτική Προστασία του Δήμου, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και αποτρέψαμε τα χειρότερα. Ευχαριστώ θερμά τους εθελοντές μας και τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν άμεσα». Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Παιανίας υπογράμμισε πως «παραμένουμε σε επιφυλακή λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είμαστε όμως αισιόδοξοι».

{https://www.facebook.com/GlikaNeraPaiania/posts/pfbid02WMzCTUeZuExfHocQ5V4mn4ajwAebhZVALU4LY8WqYHNXHsX17CFoLj5RrbrXw9XBl}

Φωτογραφίες από την φωτιά στην Παιανία

538310433 10241867813977970 1241418441588245399 n ac23b

539294440 10241867813897968 3093209008119452431 n ba787

Πηγή Φωτογραφιών: Παναγιώτης Λάμπρου/ Τα νέα Σπάτας Αρτέμιδας Facebook

{https://www.youtube.com/shorts/0qX7812wiWM}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1299270154903450}

pAIANIA 268 c06ae

PAIANIA 2681 40c7a

Πηγή: Δήμος Παιανίας

