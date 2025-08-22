Στη φυλακή ο 28χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι

«Αρνούμαι ότι τη σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» είπε ο καττηγορύμενος για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 20ο τακτικό ανακριτή, ο 28χρονος που σκότωσε με 15 μαχαιριές τη 47χρονη γυναίκα έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε, στο Χαλάνδρι.

Στην απολογία του που διήρκεσε περίπου δυόμιση ώρες, αρνήθηκε πως είχε πρόθεση να δολοφονήσει τη γυναίκα που είχε γνωρίσει στα συσσίτια της Εκκλησίας. Υποστήριξε πως δεν κατάλαβε τι έκανε κι ότι πίστευε πως εκείνη τον κακολογούσε στον περίγυρο του, με αποτέλεσμα να απομονωθεί.

«Αρνούμαι ότι τη σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν. Για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της», είπε μεταξύ άλλων ο 28χρονος στον ανακριτή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 28χρονου Αριστομένης Μπαλάσκας υπέβαλλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης υποστηρίζοντας πως ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, που τον οδήγησαν στο έγκλημα.