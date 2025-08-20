Θεσσαλονίκη: Έκανε Sup και έσωσε 3 ανθρώπους (Βίντεο)

Το περιστατικό έγινε ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Αίσιο τέλος για έναν πατέρα και τα δύο του παιδιά που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το parallaximag.gr, ήταν μια δραματική διάσωση καθώς τα τρία άτομα από την Ρουμανία εντοπίστηκαν από έναν αθλητή που έκανε Sup.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως, φαίνονται τα παιδιά να παλεύουν με τα κύματα, ενώ ο πατέρας τους είχε ήδη παρασυρθεί αρκετά μέτρα μακριά. Για καλή τους τύχη ο σέρφερ τους εντόπισε και βοήθησε αρχικά τα δύο παιδιά να επιστρέψουν στην ακτή, ενώ στη συνέχεια οδήγησε στην ακτή και τον πατέρα της οικογένειας.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=u72dcP8cYuA&t}