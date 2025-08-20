Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Έκανε Sup και έσωσε 3 ανθρώπους (Βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Έκανε Sup και έσωσε 3 ανθρώπους (Βίντεο)
Το περιστατικό έγινε ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Αίσιο τέλος για έναν πατέρα και τα δύο του παιδιά που παρασύρθηκαν στα ανοιχτά της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το parallaximag.gr, ήταν μια δραματική διάσωση καθώς τα τρία άτομα από την Ρουμανία εντοπίστηκαν από έναν αθλητή που έκανε Sup.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως, φαίνονται τα παιδιά να παλεύουν με τα κύματα, ενώ ο πατέρας τους είχε ήδη παρασυρθεί αρκετά μέτρα μακριά. Για καλή τους τύχη ο σέρφερ τους εντόπισε και βοήθησε αρχικά τα δύο παιδιά να επιστρέψουν στην ακτή, ενώ στη συνέχεια οδήγησε στην ακτή και τον πατέρα της οικογένειας.

Δείτε το βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=u72dcP8cYuA&t}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Θεσσαλονίκη - 89η ΔΕΘ: Ο Πύργος του ΟΤΕ άλλαξε (Βίντεο)

Θεσσαλονίκη - 89η ΔΕΘ: Ο Πύργος του ΟΤΕ άλλαξε (Βίντεο)

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: 45χρονος έκλεψε καγκελόπορτα πολυκατοικίας

Θεσσαλονίκη: 45χρονος έκλεψε καγκελόπορτα πολυκατοικίας

Ελλάδα
30χρονος πνίγηκε σε παραλία της Θάσου

30χρονος πνίγηκε σε παραλία της Θάσου

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 ανήλικοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν 15χρονο

Ελλάδα

NETWORK

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

healthstat.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

healthstat.gr