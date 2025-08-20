Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε 60χρονη γιατί άφησε σκύλο στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη

Το άφησε στο αυτοκίνητο χωρίς κλιματισμό και κλειστά παράθυρα.

Στη σύλληψη μιας 60χρονης αλλοδαπής που παράτησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη προχώρησαν χθες το μεσημέρι στα Νέα Βρασνά του νομού Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης.

Η 60χρονη φέρεται πως εγκατέλειψε σε όχημα ιδιοκτησίας της για χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών τον σκύλο, του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.

Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.