Θεσσαλονίκη - 89η ΔΕΘ: Ο Πύργος του ΟΤΕ άλλαξε (Βίντεο)

Θεσσαλονίκη - 89η ΔΕΘ: Ο Πύργος του ΟΤΕ άλλαξε (Βίντεο) Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis /ΑΡΧΕΙΟ/ SOOC
Ο τετραώροφος Πύργος του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αναστασιάδη το 1966 και έχει 76 μέτρα ύψος.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον πύργο του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη και το εμβληματικό σύμβολο της πόλης άλλαξε όψη εν αναμονή των επισκεπτών της 89ης ΔΕΘ.

Οι φθορές αποκαταστάθηκαν, οι σκαλωσιές απομακρύνθηκαν και ο φρεσκοβαμμένος πύργος του ΟΤΕ έναν χρόνο μετά τις παρεμβάσεις είναι έτοιμος.

Ο τετραώροφος Πύργος σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αναστασιάδη το 1966 και έχει 76 μέτρα ύψος. Οι πρώτες εκπομπές της Ελληνικής Κρατικής Τηλεόρασης σε ασπρόμαυρο μεταδόθηκαν από αυτό το κτήριο ένα χρόνο μετά την αποπεράτωση του ενώ από το 1988 μέχρι το 2010 στέγαζε τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.

Κατασκευάστηκε το 1970 και η μελέτη του έργου πραγματοποιήθηκε σε ασυνήθιστα μικρό χρονικό διάστημα και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση, το 1969, έγινε η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, και κατασκευάστηκαν η θεμελίωση, το υπόγειο και ο πρώτος όροφος, και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1969 και για αρκετά χρόνια ως περίπτερο του ΟΤΕ στην 34η Διεθνή Έκθεση.

Στη δεύτερη φάση του έργου, από 1η Μαρτίου έως τα τέλη Αυγούστου του 1970 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του, ώστε να λειτουργήσει με τη σημερινή του μορφή στη διάρκεια της επόμενης έκθεσης (35ης ΔΕΘ).

Το 2205 ανακαινίστηκε εσωτερικά και σήμερα, χρησιμοποιείται από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Στην κορυφή του πύργου λειτουργεί το περιστρεφόμενο εστιατόριο SKYLINE Café-Bar.

