Φωτιά τώρα στην Κερατέα - Μαίνεται δίπλα από την Λεωφόρο Λαυρίου

Φωτιά ξέσπασε, το βράδυ της Τρίτης, στην Κερατέα και συγκεκριμένα πλησίον της Λεωφόρου Λαυρίου στο ύψος του Βιοτεχνικού Πάρκου με την κινητοποίηση της ΠΥ να είναι μεγάλη.
{https://www.facebook.com/100039532539558/videos/1276545464020963/}
Η φωτιά καίει ελαιόδεντρα και χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, έχει ήδη οριοθετηθεί από την ισχυρή παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/1957865771310125172}
{https://www.facebook.com/watch/?v=771000112544784}
Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης
Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά