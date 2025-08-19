Ανάποδα στην εθνική οδό - Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο

Απίστευτες εικόνες από οδηγό ΙΧ που μπήκε ανάποδα στην εθνική οδό Αθηνών - Τριπόλεως.

Σοκαρισμένοι οι οδηγοί λίγο έξω από την Τρίπολη, όταν αντίκρισαν έναν οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου να έχει μπει ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Ευτυχώς δεν είχαμε ένα ακόμη μακελειό καθώς κυριάρχησε η ψυχραιμία των οδηγών οι οποίοι απέφυγαν το κόκκινο όχημα που κινείται ανάποδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε για πολύ ώρα στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί, όπως φαίνεται να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή λωρίδα, για όσους κινούνταν κανονικά στο ρεύμα τους.

Δείτε το βίντεο στο TikTok, του Κων. Μακρίδη

{https://www.tiktok.com/@konstantinosmakridis/video/7539865277316533526}