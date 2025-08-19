Games
Ανάποδα στην εθνική οδό - Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο

Απίστευτες εικόνες από οδηγό ΙΧ που μπήκε ανάποδα στην εθνική οδό Αθηνών - Τριπόλεως.

Σοκαρισμένοι οι οδηγοί λίγο έξω από την Τρίπολη, όταν αντίκρισαν έναν οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου να έχει μπει ανάποδα στην Εθνική Οδό.

Ευτυχώς δεν είχαμε ένα ακόμη μακελειό καθώς κυριάρχησε η ψυχραιμία των οδηγών οι οποίοι απέφυγαν το κόκκινο όχημα που κινείται ανάποδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο κινήθηκε για πολύ ώρα στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό να προσπαθεί, όπως φαίνεται να διορθώσει το λάθος του οδηγώντας αργά και κολλητά στη δεξιά πλευρά, η οποία ήταν η αριστερή λωρίδα, για όσους κινούνταν κανονικά στο ρεύμα τους.

Δείτε το βίντεο στο TikTok, του Κων. Μακρίδη

{https://www.tiktok.com/@konstantinosmakridis/video/7539865277316533526}

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Έκλεισαν Ιόνια και παλιά Εθνική, χάος στους δρόμους

Κλειστή η Εθνική Οδός στα διόδια Ελευσίνας

Νέα εθνική Πατρών- Πύργου: Ο Μητσοτάκης διασχίζει τα πρώτα χιλιόμετρα, το βίντεο στο TikTok

Αυτή είναι η νέα εθνική οδός Πατρών - Πύργου: Η ομιλία Μητσοτάκη (Εικόνες - Βίντεο)

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Οι ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων έχουν ένα μειονέκτημα για την υγεία

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο ‘Γεννηματάς’: Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη»

Κ. Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές

Το ΕΒΕΑ ενισχύει τις οικονομικές συνεργασίες με την Ουκρανία

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

