Καλαμάτα: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 39 μετανάστες - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στη διάσωσή τους.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 2-3 μποφόρ.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας