Ελλάδα

Καλαμάτα: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 39 μετανάστες - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι

Καλαμάτα: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 39 μετανάστες - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι
Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στη διάσωσή τους.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 2-3 μποφόρ.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

