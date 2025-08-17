Τζόκερ 17/8/25: Απόψε το mega τζακ ποτ των 28,5 εκατ. ευρώ - Live η κλήρωση

Στις 22:00 η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ. Δείτε ζωντανά.

Mega κλήρωση απόψε για το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό των 28,5 εκατ. ευρώ. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30, ενώ η κλήρωση θα γίνει στις 22:00.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά το μεγάλο νικητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Επίσης, η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

Live η κλήρωση του τζόκερ

Δείτε ΕΔΩ την κλήρωση.