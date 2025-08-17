Αργίες 2025: Ποιο είναι το επόμενο «υποψήφιο» τετραήμερο μέσα στο φθινόπωρο

Μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα τετραήμερο τους επόμενους μήνες.

Το 2025 είναι μια χρονιά με πολλά τριήμερα και τετραήμερα.

Φέτος, το επόμενο «καθαρό» τετραήμερο είναι τα Χριστούγεννα του 2025, συγκεκριμένα από την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, μπορεί κάποιος να φτιάξει και ένα τετραήμερο νωρίτερα, συγκεκριμένα μέσα στον Οκτώβριο.

Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη οπότε αν βάλει κάποιος μια ημέρα άδεια τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, μπορεί να φτιάξει τετραήμερο ενώ αν βάλει και την Παρασκευή μπορεί να έχει ένα πενθήμερο.

Το επόμενο τετραήμερο λοιπόν (χωρίς άδεια) θα είναι 25–28 Δεκεμβρίου 2025 (Χριστούγεννα) και το επόμενο με άδεια είναι της 28ης Οκτωβρίου.