Θρίλερ στα Χανιά: 56χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον θώρακα μετά από καβγά

Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη στα Χανιά ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με θύμα μια 45χρονη.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν όταν η 45χρονη με τον 56χρονο σύντροφό της -και οι δύο από την Βουλγαρία- καβγάδιζαν έντονα στο σπίτι όπου μένουν σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα.

Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και σε κάποια στιγμή ο 56χρονος άρχισε να την χτυπά. Όταν η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του, εκείνος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και άρχισε να χτυπά την 45χρονη στον θώρακα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου άμεσα οι γιατροί την εισήγαγαν στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε επέμβαση.

Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που διαπίστωσαν πως πρόκειται για θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.