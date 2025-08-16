Games
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό 22χρονο

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τραγωδία με νεκρό 22χρονο
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα. Πώς έγινε το τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 22χρονο να ανασύρεται νεκρός.

Το αυτοκίνητο κινείτο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς ανατολικά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και εν συνεχεία πάνω σε μια περίφραξη ενός ιδιωτικού σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής πολύ νεαρής, ηλικίας περίπου 20 ετών.

Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα άλλα δύο επίσης νεαρά παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο τραυματισμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ιδιωτική Υγεία και ασφάλιση: Η αγορά σφίγγει τη θηλιά στα νοικοκυριά

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β' Τριμήνου / Α' Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

