Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και προαστιακός

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ και προαστιακός Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων λόγω του Δεκαπενταύγουστου.

Αραιά θα είναι τα δρομολογία όλων των ΜΜΜ την Παρασκευή, λόγω της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου.

Τα δρομολόγια σε μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και προαστιακό αλλάζουν λόγω της ημέρας ενώ ήδη από τις 11 Αυγούστου έχουν μειωθεί λόγω των καλοκαιρινών αδειών των εργαζομένων.

Πώς θα κινηθεί το Μετρό

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Τα δρομολόγια μεταξύ 5:00 – 5:30 και 23:30 – 1:00 πραγματοποιούνται πάντα ανά 15′.

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 2 Μετρό

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 3 Μετρό

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10 μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5 τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′.

Πώς θα κινηθούν Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Τραμ

Έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Πώς θα κινηθεί ο Προαστιακός

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

