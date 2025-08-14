Θεσσαλονίκη: Έκρυβε την ηρωίνη σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκε ο 34χρονος σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο που χρησιμοποιούσε, εκεί όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 113,7 γραμμαρίων.

Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.