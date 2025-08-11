Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφος της, για τον βιασμό της 10χρονης κόρη της

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφος της, για τον βιασμό της 10χρονης κόρη της Φωτογραφία: UNSPLASH
Η 24χρονη μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Προφυλακιστέοι κρίθηκανμε τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της.

Η 24χρονης και ο σύντροφός της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στα τέλη Ιουλίου η μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης όπου κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσέγγισαν το μικρό παιδί και με τη βοήθεια ειδικών το κοριτσάκι επιβεβαίωσε πως είχε βιαστεί από τον 37χρονο. Ωστόσο, το παιδί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, αφού περιέγραψε πως η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη όταν τη βίαζε ο 37χρονος σύντροφός της.

Αποκάλυψε, δε, πως είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από το ζευγάρι, ενώ είπε πως ο 37χρονος χτυπούσε συχνά την 24χρονη. Η 24χρονη μητέρα συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Βουλγαρία.



Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη κοντά στη Βόλβη

Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη κοντά στη Βόλβη

Ελλάδα
«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Μεγάλες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη

«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» - Μεγάλες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη:Τροχαίο δυστύχημα στην Ασπροβάλτα με θύμα μια 67χρονη

Θεσσαλονίκη:Τροχαίο δυστύχημα στην Ασπροβάλτα με θύμα μια 67χρονη

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοντέινερ στο λιμάνι με κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοντέινερ στο λιμάνι με κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

healthstat.gr
Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

healthstat.gr