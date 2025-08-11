Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφος της, για τον βιασμό της 10χρονης κόρη της

Η 24χρονη μητέρα και ο σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Προφυλακιστέοι κρίθηκανμε τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της.

Η 24χρονης και ο σύντροφός της αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στα τέλη Ιουλίου η μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης όπου κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσέγγισαν το μικρό παιδί και με τη βοήθεια ειδικών το κοριτσάκι επιβεβαίωσε πως είχε βιαστεί από τον 37χρονο. Ωστόσο, το παιδί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, αφού περιέγραψε πως η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη όταν τη βίαζε ο 37χρονος σύντροφός της.

Αποκάλυψε, δε, πως είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από το ζευγάρι, ενώ είπε πως ο 37χρονος χτυπούσε συχνά την 24χρονη. Η 24χρονη μητέρα συνελήφθη άμεσα, ενώ οι Αρχές κατάφεραν και εντόπισαν τον 37χρονο στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα για τη Βουλγαρία.





