Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα στην Τουρκία, συναγερμός στην Κεντρική Μακεδονία

Ο αφθώδης πυρετός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασθένειες των ζώων με τεράστιες οικονομικές απώλειες.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μετά την ενημέρωση πως στις 11, 16 και 18 Ιουλίου 2025, οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας κοινοποίησαν ότι επιβεβαιώθηκαν τέσσερις εστίες αφθώδους πυρετού.

Όπως επισημαίνεται, ο αφθώδης πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασθένειες των ζώων με τεράστιες οικονομικές απώλειες.

Προσβάλλει βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους, καθώς και όλα τα άγρια μηρυκαστικά και τους αγριόχοιρους, ενώ δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρό στα ενήλικα ζώα (1-5%) αλλά στα νεαρά ζώα μπορεί να φτάσει το 20%.

Η μετάδοση του ιού

Η μετάδοση του ιού στα ζώα πραγματοποιείται με την άμεση επαφή με ζώα που νοσούν ή ζώα-φορείς, έμμεσα με μηχανικούς φορείς (υλικά, εξοπλισμός, μηχανήματα, οχήματα και με τον άνθρωπο που μπορεί να φέρει τον ιό στα υποδήματα και στα ρούχα του), προϊόντα ζωικής προέλευσης όπως γάλα, κρέας, από ζωοτροφές και αερογενώς: αερολύματα που περιέχουν τον ιό μπορούν να τον μεταφέρουν με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις.

Υπογραμμίζεται πως προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων προβάτων, αιγοειδών, βοοειδών και χοίρων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, μεταξύ των οποίων είναι και ο αφθώδης πυρετός.