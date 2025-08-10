Games
Λέκκας για σεισμό στην Τουρκία: Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο - Ήταν η κύρια δόνηση

Λέκκας για σεισμό στην Τουρκία: Δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο - Ήταν η κύρια δόνηση
«Τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς».

Τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους σημειώνει ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία την Κυριακή (10.08.2025).

Μάλιστα, ο Ευθύμιος Λέκκας εκτίμησε ότι ο ισχυρός σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία είναι και η κύρια δόνηση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, διευκρίνισε πως τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό.

Επιπλέον, ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο και το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, τα οποία επηρεάζουν την Ελλάδα.

«Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή» ανέφερε ενώ παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι σε μία βορειοδυτική κατεύθυνση και δεν είναι προς τα βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά έτσι ώστε να υπάρχουν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας.

«Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός που έχει επιφέρει κάποιες σημαντικές βλάβες στην περιοχή και τα κτίριά της, γιατί τα εν λόγω έχουν αυξημένη τρωτότητα. Δεν αποκλείεται η συνέχεια αυτού του σεισμού σε παρακείμενα ρήγματα, που χαρακτηρίζουν όλη την περιοχή με διεύθυνση βορειοανατολική ή νοτιοδυτική» κατέληξε.

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Ένας νεκρός και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Διεθνή
Σεισμός τώρα στην Εύβοια- Αισθητός στην Αττική

Σεισμός τώρα στην Εύβοια- Αισθητός στην Αττική

Ελλάδα
Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες

Φωτιά τώρα: Από την Τουρκία ο πυκνός καπνός σε Αττική, Εύβοια και βόρειες Κυκλάδες

Ελλάδα
Τουρκία: Φωτιά στα Δαρδανέλλια, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά (Βίντεο)

Τουρκία: Φωτιά στα Δαρδανέλλια, διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά (Βίντεο)

Διεθνή

