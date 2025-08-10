Games
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοντέινερ στο λιμάνι με κοκαΐνη αξίας 5,5 εκατ. ευρώ

Η αρχική πληροφορία για το κοντέινερ με τα ναρκωτικά έφτασε στις ελληνικές Αρχές από τους Βρετανούς συναδέλφους τους.

Κοκαϊνη αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προέλευση τη Λατινική Αμερική.

Οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τη σχετική πληροφορία από βρετανούς συναδέλφους τους και αφού εντόπισαν το κοντέινερ με ποσότητα 271 κιλών κοκαϊνης, το άφησαν να φτάσει στον προορισμό του, στον Ασπρόπυργο παρακολουθώντας τη διαδρομή του και έτσι έφτασαν στη σύλληψη των παραληπτών του, μελών της συμμορίας διακίνησης των ναρκωτικών.

Το κοντέινερ με τα ναρκωτικά είχε εντοπιστεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 6 Αυγούστου και οι συλλήψεις στον Ασπρόπυργο έγιναν χθες. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μέσω εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από τη Λατινική Αμερική.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), σχετικά με μεταφορά και εισαγωγή, μέσω θαλάσσης, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, εμπορευματοκιβωτίου, που περιείχε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, στο Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 6 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου τελωνειακής Αρχής, καθώς και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε ειδικά μετασκευασμένη κρύπτη εντός του εμπορευματοκιβωτίου, στην οποία τα μέλη είχαν αποκρύψει συνολικά -271- κιλά και -150- γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα που κατασχέθηκε.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατόπιν σχετικού Βουλεύματος δικαστικής Αρχής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά τρία μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, ένας εκ των δραστών αρνήθηκε να υποβληθεί σε νόμιμο αστυνομικό έλεγχο και συνελήφθη για απείθεια, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, πιστοποιήθηκε ότι οι ανωτέρω αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, διεθνικού χαρακτήρα, με επαγγελματική δομή και διαρκή δράση, έχοντας διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, και δραστηριοποιούνταν στη δια θαλάσσης διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς τη Χώρα μας, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο ρόλος του κάθε μέλους:

-47χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη και το συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή και παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου,

-32χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της οργάνωσης και

-40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, είχε παρείχε για λογαριασμό της οργάνωσης χώρο και μέτρα ασφαλείας, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο.

Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή μελών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά, τα στοιχεία των οποίων ερευνώνται.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-271 κιλά και 151,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

-εμπορευματοκιβώτιο,

-2 οχήματα,

-655 ευρώ,

-4 κινητά και εξοπλισμός και μηχανήματα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.α.).

-Το παράνομο οικονομικό όφελος των μελών της οργάνωσης από την πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται σε περισσότερα από 5.500.000 ευρώ.

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

