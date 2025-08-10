Τι ώρα αύριο η κηδεία της κόρης του Αντώνη Σαμάρα, Λένας

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω εξετάσεις. Ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, η 34χρονη υπέστη ανακοπή, αλλά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε.

Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της απώλειας:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά; Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί, ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ. Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας. Σε λατρεύω, Λενάκι μου».

Επίσης, με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» τονίζει χαρακτηριστικά. «Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.