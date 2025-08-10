Σήμερα οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Σε κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 7 το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε12 (στο «Λιοντάρι») καλούν, μεταξύ άλλων, η ΟΜΥΛΕ, η ΕΝΕΔΕΠ, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, η ΕΛΕΠΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών για να δηλώσουν ότι το κρουαζιερόπλοιο που μεταφέρει στρατιώτες του ισραηλινού στρατού (IDF) είναι ανεπιθύμητο στην Ελλάδα.

Ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό θα σταλεί από όλη την Ελλάδα σήμερα Κυριακή ενώ την Πέμπτη, προπαραμονή Δεκαπενταύγουστου, λιμενεργάτες ετοιμάζονται να υποδεχτούν με κινητοποίηση κατά της γενοκτονίας στη Γάζα το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά. Την Κυριακή, σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις κατά της εν εξελίξει γενοκτονίας στην Παλαιστίνη καλούν το March to Gaza Greece, το BDS Greece και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, μεταξύ άλλων.

«Δεν ανεχόμαστε οι γερανοί και τα μηχανήματα που κινούνται με τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών να εξυπηρετούν πολεμικούς σχεδιασμούς και σφαγές αμάχων!», δηλώνουν τα σωματεία των λιμενεργατών, τα οποία έχουν δώσει επανειλημμένα αγώνες για να μη μετατραπεί το λιμάνι του Πειραιά σε προορισμό αναψυχής των Ισραηλινών στρατιωτών την ώρα που συντελείται γενοκτονία.

Τα καλέσματα μέχρι στιγμής, ενώ καθημερινά ανακοινώνονται και νέες δράσεις:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι, 19:00

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00



ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00



ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Οι ανακοινώσεις από το March to Gaza, από το BDS Greece και από την Παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος

